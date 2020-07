Le nuove stanze della poesia, Vera Barbonetti

Il ritratto di Vera Barbonetti per l’appuntamento con la rubrica Le nuove stanze della poesia, a cura di Valter Marcone.

Vera Barbonetti nasce a Borgorose( Ri) e vive da sempre a L’Aquila. Appassionata di poesia scrive i suoi versi fin da bambina.

Nel 1998 pubblica la sua prima raccolta “Attimo dopo Attimi” con edizioni Spazio Arte Abruzzo Az60 L’Aquila. Da allora non smette di scrivere e la testimonianza più forte delle sua dedizione, è proprio il caso di dirlo, alla poesia sono le numerosissime composizioni che raccoglie nei suoi quaderni.

Quei quaderni che porta con sè in occasione dei recital a cui partecipa e da cui appunto trae i versi che porge agli ascoltatori e che rappresentano sempre un dono suadente e affascinante. Perché la sua poesia riesce a coinvolgere chi la legge o la ascolta per le emozioni che riesce a suscitare.

Un verso scandito a volte da una sola parole, secca, forte, piena di molti rimandi , fatta di sentimenti e di storia vissuta in prima persona come nella poesia “Il silenzio”.

Oppure questo modo di richiamare al cuore e alla mente gli affetti familiari e soprattutto la figura del padre proprio nella poesia “A mio padre”.

Ma i temi che Vera Barbonetti affronta nelle sue poesie sono diversi e si possono leggere nella raccolta che abbiamo citata, in quella successiva pubblicata sempre con lo stesso editore nel 2002 dal titolo “Sassi”, in quelle inserite in molte antologie e in tutte le altre pubblicate sul suo profilo Facebook.

Vera Barbonetti ha partecipato a molti recital della Compagnai dei poeti di L’Aquila e in particolare ad un Binario poetico organizzato dalla stessa Compagnia.

Le sue liriche tradotte da Paul Courget sono pubblicate in varie riviste francesi.

Da ultimo le sue liriche “Semi di ricordi” e “Malgrado tutto” appaiono nell’antologia “Primavera vien danzando Due zero due”, Daimon Edizioni L’Aquila, Antologia della festa della poesia 2020 della Compagnia dei poeti di L’Aquila

A mio padre

Le forti braccia

Piū non sono armate di falce

E più non fanno solchi

Per far respirare la terra

Il capannone

Fra le vigne

Ormai vuoto

Non dà più riparo

Alle membra stanche

E le cicale

Non cantano più

Ninne nanne nei pomeriggi d’estate.

Sei stanco

Oh mia radice!

Gli anni dicono

Che la stagione del sonno

Forse… è vicina

una languida e triste malinconia

Attanaglia

Il cuor mio

Questo amore

Questo amore

Silenzioso

Come ombra nella notte fonda

Fragile foglia

Infarinata dal gelo.

Questo amore

Sempreverde

Come palma di un deserto

Acerbo melograno

Sotto il sole d’estate.

Questo amore

Trasparente

Come il volto di un ambito

Viola furtiva

Nella sua precoce finitura.

Questo amore

Disperato

E scambiato con il nulla

In burrasca

Nel mezzo dell’oceano sconfinata

Questo amore…

Per non morire.

***

Ascolto melodie

di pioggia

Picchiettare sui vetri

Mentre….

Nuove corolle

Sul balcone sciorinano

Fragranze dolorose

Un rivolo mite di vento

Muove le trite

Sui cristalli

Che sovrapposti a lembi di cielo

Paiono anime

Di benefici folletti

A mitigare

Nostalgici pensieri

Colmi di profumi lontani

Fatti di abbracci e di baci

Sorrisi e carezze e….

Che riemergono

Come terra di zolla

Scavata a primavera

Dalla punta prepotente dell’aratro

Il silenzio

Il silenzio

Avvolge

Mille e mille

Ricordi.

L’anima ne

Gioisce…

Mentre…

I battiti

Del cuore

Accellerano

Tra la fatalitā

Dell’estasi

E l’emozione

Di vivere l’attimo.

Come puledri

Senza briglie

Rompono gli argini

Del presente…

Corrono lontano

A rincorrere ieri

Come a volerli

Acciuffare,

Imprigionare

Per non perderli mai!