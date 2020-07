Incendio fra Arischia e Pizzoli, chiuso tratto sulla SS80

Chiuso tratto stradale sulla SS80, tra l’incrocio di Arischia e il Valico delle Capannelle, a causa del violento incendio divampato proprio tra il territorio di Arischia e Pizzoli.

Fiamme altissime sprigionate dal rogo, che è risultato molto esteso fin dal principio. Due i canadair in azione. Sul posto necessario anche l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco da Teramo. Per consentire le operazioni e per evitare rischi per la sicurezza un tratto della SS80 è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Il tratto chiuso alla circolazione è quello compresi tra l’incrocio di Arischia e il Valico delle Capannelle.