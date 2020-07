Civita di Bagno, i cinghiali distruggono gli orti

Danni da fauna selvatica a Civita di Bagno. Invasione di cinghiali. La segnalazione a #dilloalcapoluogo.

“Voglio segnare l’invasione di cinghiali che si sta verificando in questi giorni nelle campagne di Civita di Bagno, arrecando gravi danni alle colture”. Questa la segnalazione a #dilloalcapoluogo per l’anno vicenda dei danni da fauna selvatica che, nel caso specifico, sta danneggiando “piccoli orti di pensionati o hobbisti che coltivano qualche lembo di terra per uso familiare”.