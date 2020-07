É scomparso Walter Scotti all’età di 87 anni.

Walter Scotti, molto conosciuto e stimato in città, era uno storico orefice aquilano, la sua attività si trovava in via Tre Marie.

Lascia la moglie Liliana e i figli, i funerali si svolgeranno domani, venerdì 31 luglio, alle 15, presso la chiesa di Pettino.

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione del Capoluogo.