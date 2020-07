Buon compleanno Alessandro Gogna, grande amante della montagna

Compie oggi 74 anni Alessandro Gogna, grande esperto di montagna, qui ritratto sul Gran Sasso – sullo sfondo la parete est del Corno Piccolo – con il maestro di sci e accompagnatore di media montagn Paolo De Luca.

Alpinista, guida alpina e storico dell’alpinismo italiano, Alessandro Gogna è autore di numerose prime ascensioni nelle Alpi e negli Appennini: dalle Alpi Liguri e le Dolomiti, passando per le montagne di tutto il mondo e scalando in tutti gli ambienti, Gogna più volte ha mostrato interesse per le vicende legate allo sviluppo delle montagne Abruzzesi, sul suo seguitissimo blog.

Tanti auguri ad Alessandro Gogna da Paolo De Luca e da tutta la redazione de il Capoluogo