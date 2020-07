Alba Fucens, nuovi ‘pezzi’ della città romana: continuano gli scavi

Alba Fucens, continuano gli scavi coordinati dalla Soprintendenza. Aperto un nuovo settore verso il Foro.

Si staglia una vista sempre più ricca nello scenario degli scavi di Alba Fucens. Lavori in corso e piccole scoperte quotidiane, che aggiungono un pezzo in più ad un puzzle di storia tutto marsicano. La Via Valeria/via del Miliario, come hanno mostrato i progressi degli ultimi scavi realizzati, dopo una curvatura piuttosto evidente, va ad allinearsi alla grande piazza rettangolare, costeggiandola per la sua intera lunghezza.

La città romana riemerge dalla terra di Alba Fucens, sotto l’attenta supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo. Aspettando altre ricostruzioni dell’antica colonia latina, oggi sito archeologico di primaria importanza in Abruzzo, proseguono i lavori e gli scavi per riportare alla luce una storia da riscoprire e, soprattutto, valorizzare.