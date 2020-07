A14, terza corsia: si può fare

Question time alla Camera, il ministro Paola De Micheli apre alla possibilità di realizzare la terza corsia nel tratto abruzzese della A14.

“Anche se debolmente e con mille riserve, rispondendo al question time della Camera dei Deputati, il Ministro delle Infrastrutture apre alla possibilità di realizzare la terza corsia sull’autostrada A14; prende corpo, ai più alti livelli nel dibattito politico nazionale, una proposta che ho lanciato per primo e in perfetta solitudine un anno fa. Spero che ‘l’approfondimento’ in corso da parte del MIT termini presto e consegni un risultato positivo: l’Abruzzo non può più aspettare”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a seguito del Question time alla Camera durante il quale il ministro De Micheli ha aperto alla possibilità di realizzare l’agognata terza corsia sull’A14.

Maggiore entusiasmo dal deputato di Italia Viva, Camillo D’Alessandro: “La risposta della ministra De Micheli rappresenta una notizia molto importante per l’Abruzzo e le Marche e per gli italianiche attraversano la dorsale adriatica: la terza corsia è l’unica risposta possibile ad un ritardo storico. Si apre così finalmente una breccia nell’ambito del rapporto tra governo e concessionario sulla partita che riguarda la terza corsia. Ora vigileremo sulla attuazione del nuovo PeF e se sarà necessario chiederemo un commissario per realizzare subito le opere. Per quanto riguarda la situazione attuale abbiamo ottenuto la garanzia, a giorni, della riapertura di alcuni tratti al transito a due corsie e l’inizio dei lavori per la sostituzione delle barriere a settembre. Nelle more Anas si farà carico dei disagi lungo la Strada Statale 16″.