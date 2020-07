Tanti auguri a Emanuela e Marco, nozze di cotone!

Tanti auguri a Emanuela e Marco Dinu per il loro secondo anniversario di nozze.

Quel 28 luglio 2018 difficilmente verrà dimenticato: dopo la serenata della sera prima, con 700 arrosticini a fare da contorno, sapientemente cucinati dall’adorato cognato e accolti con malcelato entusiasmo dagli ospiti milanesi che hanno abbandonato per una sera spritz e sushini, Emanuela e Marco Dinu sono convolati a giuste nozze!

Una festa, quella di Emanuela e Marco, organizzata in “soli” 2 anni e che ha visto come cornice la splendida location del castello di Ocre con un Gianluca Sordini preoccupato che l’entusiasmo pacato degli ospiti potesse smontare in qualche modo le pareti del castello.

Emblema di questa meravigliosa giornata furono le parole del padre della sposa una volta scambiate le fedi e arrivati gli antipasti: “È fatta!”.

Il secondo anno di matrimonio viene identificato come le nozze di cotone, il fiore è il mughetto, l’augurio oggi è che il suo profumo delicato possa accompagnarli per tutto il loro cammino insieme.

Festeggiare il vostro anniversario una volta l’anno è poco, perché con voi, alla fine, ogni giorno è una festa. Tanti auguri dai vostri adorati fratelli!

Tanti auguri a Emanuela e Marco anche dalla redazione del Capoluogo.