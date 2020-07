Scuola, a Bagno dicono no all’accorpamento con Pianola

“Vogliamo la scuola elementare a Bagno, no. all’accorpamento con Pianola”.

Interviene Tonino De Paolis, già consigliere comunale con la giunta di Massimo Cialente, sulla questione dell’accorpamento scolastico che vedrà unire la scuola della frazione di Bagno con Pianola.

“È di qualche giorno fa la notizia che il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, nella Sua qualità di Commissario, ha deciso di provvedere alla ricostruzione della Scuola dell’Infanzia di Pianola e della scuola elementare in un area sita in Via Maleubia ubicata in fondo alla strada dopo l’attuale Musp a Pianola”.

“Una bella notizia sicuramente, se non fosse che non si comprende perchè non costruire il nuovo edificio nell’area Comunale dove attualmente c’è la vecchia scuola da demolire, visto che l’area è abbastanza grande da consentire la costruzione di un nuovo edificio con tutti i servizi annessi e connessi. Questa area è inserita all’interno del tessuto sociale di Pianola ed è già provvista di un ottima infrastruttura viaria e non ultimo l’area è del Comune e non servono espropri, quindi meno costi e meno consumo di suolo (un modesto suggerimento)”.

“Ma quello che proprio non piace a noi cittadini di Bagno è questa idea di voler accorpare la nostra preesistente scuola elementare con quella di Pianola”.

“NOI VOGLIAMO LA NOSTRA SCUOLA ELEMENTARE A BAGNO nel suo ambiente, nel suo contesto sociale,

nel suo territorio, magari vicino alla SCUOLA DELL’INFANZIA, o anche in un altro sito come previsto dal Piano Regolatore per le frazioni di BAGNO”.

“Non ha senso ricostruire case e poi negare ai residenti i servizi essenziali, quale ad esempio la scuola elementare, costringendo i bambini, come avvenuto subito dopo il terremoto, ad andare a scuola Roio o a Pianola o anche a L’Aquila, con tutti i disagi che esso comporta e non da ultimo la perdita della nostra identità”.