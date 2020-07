Monaci buddhisti sul Tibet d’Abruzzo, le foto diventano virali

Due monaci buddhisti immortalati in giro sul piccolo Tibet d’Abruzzo, il Gran Sasso.

Le foto dei due monaci a spasso in Abruzzo fanno il giro del web. Sono stati immortalati da Piergiorgio Greco, giornalista e fotografo abruzzese.

Avranno probabilmente scelto proprio le montagne del piccolo Tibet d’Abruzzo, come è conosciuto anche il Gran Sasso, per via della pace e del silenzio che si trova su tanti sentieri, dove è molto facile entrare a contatto con la propria spiritualità e soprattutto ritrovare se stessi.

Anche Barbara di Tullio, guida escursionistica ha ripreso i 2 monaci mentre salivano avvolti dal loro saio colorato e caratteristico sul vallone delle Cornacchie.