L’Aquila, servizi residenziali per disabili: ok della Giunta per la realizzazione

Disabili, ok della Giunta per realizzazione servizi residenziali e semiresidenziali pubblici. Bignotti: “Un importante passo in avanti”

“Un altro passo avanti verso la realizzazione di servizi residenziali e semi-residenziali di carattere pubblico per i diversamente abili, all’interno del territorio comunale, è stato fatto questa mattina con l’approvazione in Giunta di una delibera che delinea le modalità operative che verranno seguite già a partire dai prossimi giorni”.

È quanto ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti.

“Per la prima volta – ha proseguito Bignotti – è prevista un’importante fase tecnica di monitoraggio qualitativo e quantitativo di tutta l’utenza, che ha intenzione di usufruire di questo tipo di servizi e che ne abbia i requisiti. È pianificata anche un’ulteriore ricognizione, rivolta agli enti del terzo settore, agli enti o alle organizzazioni che a vario titolo operano in questo settore e che potrebbero avere intenzione di collaborare con l’amministrazione comunale in questo percorso. Inoltre è stata eseguita una analisi organica e sistemica delle varie azioni messe in campo dal 2017 ad oggi in questo delicato settore della disabilità, con l’obbiettivo di mettere in rete il tutto ed offrire una risposta completa all’utenza. Pertanto con questa delibera ormai tutti i servizi comunali di riferimento hanno tracciata la procedura e il percorso da seguire per l’attivazione di questo tipo di residenzialità, a carattere pubblico, già a partire dai prossimi mesi”.