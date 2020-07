Kledi Kadiu, il ballerino della tv in vacanza in Abruzzo

Anche Kledi Kadiu, il noto ballerino della tv italiana di origini albanesi ha scelto l’Abruzzo e nello specifico Giulianova per le sue vacanze.

Quest’anno l’Abruzzo sembra proprio una delle mete preferire di tanti volti che hanno scelto la costa o la montagna per il riposo: da Gianni Morandi, a Pippo Inzaghi, o alla giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, passando per la star di Hollywood Hellen Mirren.

Kledi Kadiu come riporta la pagina Facebook di Radio Azzurra si trova in vacanza con la famiglia all’Hotel Youmami di Giulianova.

Il ballerino frequenta spesso l’Abruzzo anche per motivi di lavoro, all’Aquila sono frequenti i suoi stage presso il Paq Center di Eleonora Pacini e Alice Cimoroni.

“L’Abruzzo è una terra da scoprire e che offre molto, si sa. E così anche i Vip la scelgono per trascorrere le loro vacanze.

Parliamo di Kledi Kadiu, ex primo ballerino di programmi noti al grande pubblico come Amici di Maria De Filippi, Buona Domenica e C’è Posta Per Te. Kledi, insieme a sua moglie Charlotte e alla piccola Lea, ha trascorso alcuni giorni della seconda metà di luglio in vacanza in Abruzzo”, si legge nel post di Radio Azzurra Giulianova.

“L’Italia è un paese bellissimo, che va visto e valorizzato. Ci sono tantissimi posti che voglio vedere e Giulianova era tra questi. Ha superato le mie aspettative”, ha detto Kledi.

“Così il ballerino ha scelto la struttura Youmami dove trascorrere parte delle sue vacanza estive. Una struttura totalmente nuova, spaziosa e che dispone di veri appartamenti dove sentirsi “come a casa”, ma con i servizi di un hotel”, scrive ancora Radio Azzurra.

“Il Coronavirus – spiega Kledi – ha cambiato totalmente le sorti del 2020 in tutto il mondo e nella vita di ognuno di noi. È giunto il momento di riprenderci la nostra libertà (sempre in sicurezza), i nostri spazi e i momenti insieme alle persone che amiamo. E la scelta migliore è scegliendo l’Italia”.

E così è stato. Kledi ha trascorso qualche giorno con la sua famiglia all’insegna del relax, ma anche dell’esperienza.

In piscina, in palestra, in una sala dove praticare yoga insieme alla moglie Charlotte (insegnante di Odaka Yoga) e in un immenso prato verde dove la loro piccola Lea ha potuto divertirsi tra le giganti capanne degli indiani.

“Cercavo un posto con i giusti spazi. Un posto in cui non ero mai stato. Un posto da vivere e raccontare. Sono certo che la buona informazione contribuirà alla ripartenza del turismo e della valorizzazione dell’Italia, dei suoi affascinanti centri storici, dei borghi, dei luoghi in mezzo al verde e a contatto con la natura e del nostro splendido mare. Ecco perché, quando viaggio, scelgo sempre di mostrare sui social i luoghi che visito, per informare e rendere consapevole chi mi segue delle bellezze che ci sono in Italia!”.

“E proprio Giulianova, in provincia di Teramo, ha un centro storico molto bello dal quale è possibile godere di una vista spettacolare sul mare; il litorale è moderno e il mare Adriatico offre sempre tanto; infine, in pochi minuti, si arriva in mezzo al verde e alla natura. Dunque un punto di vista condivisibile, quello di Kledi, che vive a Rimini con la sua famiglia e che riconosce nel patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dell’Italia, un punto di ripartenza post Covid”.