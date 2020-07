Centro Turistico Gran Sasso, approvato il bilancio

Il Comune dell’Aquila ha approvato il bilancio 2020 della società partecipata Centro turistico del Gran Sasso.

Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle aziende comunali, Fausta Bergamotto. “Con il Centro Turistico – hanno affermato Biondi e Bergamotto – si sono concluse le procedure di approvazione di bilancio delle società partecipate”.

“Nel ringraziare gli amministratori e le strutture per il lavoro svolto, esprimiamo soddisfazione per il fatto che tutte le aziende comunali, compreso il Centro Turistico, hanno chiuso i loro strumenti finanziari in utile. L’Ama ha manifestato una significativa ripresa e le altre (Afm, Asm , Sed e Ctgsi) hanno confermato di essere in buona salute con i rispettivi bilanci. La strada intrapresa finora per conferire il necessario equilibrio alle partecipate sta dando dei risultati interessanti e intendiamo operare per migliorare ancora questi risultati”.