Auguri alla neodottoressa Stefania Pezzopane: laurea da 110 e lode

Laurea in Scienze Politiche per la deputata PD Stefania Pezzonane, tanti auguri!

Con una tesi su “Governabilità e rappresentatività. Il dilemma delle formule elettorali”, la deputata PD Stefania Pezzopane oggi si è laureata in Scienze Politiche, presso l’Università di Teramo.

Ad annunciarlo, la stessa deputata sulla sua pagina Facebook: “Una grandissima emozione. Sono stata appena proclamata Dottore in Scienze Politche. Oggi per me è una giornata importante. E voglio condividerla con tutte e tutti voi. Grazie al relatore della tesi Chiar. mo Prof Romano Orru’ – della Facoltà di Scienze Politiche dell’Universita’ degli Studi di Teramo – ed a tutta la Commissione. La mia tesi: ‘Governabilità e rappresentatività. Il dilemma delle formule elettorali'”.

Tanti auguri alla neodottoressa dalla redazione de IlCapoluogo.it.