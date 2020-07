Agevolazioni

Abruzzo, studenti pendolari: sconto sugli abbonamenti per il 2020/2021

Agevolazioni sugli abbonamenti degli studenti pendolari d'Abruzzo. Approvata dal Consiglio regionale la delibera per l'anno scolastico 2020-21. Gli sconti varranno per studenti residenti in 129 Comuni montani