San Francesco, l’appello: più bus per andare in centro

Dal quartiere San Francesco pochissimi gli autobus con fermata in centro storico.

Lo segnalano alcuni residenti tramite la rubrica Dillo al Capoluogo.

“Va sottolineato che ci sono anche tanti anziani che utilizzano gli autobus tutti i giorni non solo per le incombenze ma anche per andare in centro per una passeggiata”.

La zona di San Francesco è una di quelle della prima periferia tornata da tempo ad essere densamente abitata.

I bus passano da San Francesco e vanno direttamente al terminal di Collemaggio, fanno presente alcuni utenti del servizio: “basterebbe una piccola deviazione e fare una fermata alla Fontana Luminosa per poter arrivare direttamente in centro” .

