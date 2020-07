Marco Ianni – Juve è grande festa: anche L’Aquila Campione d’Italia

Marco Ianni campione d’Italia. L’aquilano, nello staff tecnico di mister Sarri, ha colorato di aquilano il nono tricolore consecutivo dei bianconeri, nel Campionato segnato dall’emergenza Covid.

Esulta anche Marco Ianni ed esultano gli aquilani che hanno fatto il tifo soprattutto per lui. Al triplice fischio finale lo Stadium si è acceso, per la festa della Juve campione d’Italia. Un entusiasmo che non si è fermato lontano da Torino, a L’Aquila, la città di Marco, che collabora con Maurizio Sarri fin dai tempi del Napoli.

La Juve fa 9 e Marco Ianni partecipa al successo bianconero, così come con il Chelsea, dopo la vittoria dell’Europa League. Sempre al fianco del tecnico toscano. Festa grande, anche nella sua L’Aquila. Grazie a lui c’è anche il capoluogo d’Abruzzo sul tetto d’Italia.