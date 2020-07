Immigrati positivi al Covid 19, D’Eramo: “Governo irresponsabile”

L’AQUILA – Otto immigrati del centro di accoglienza di Pettorano sul Gizio positivi al Coronavirus, D’Eramo: “Governo di irresponsabili”.

“Solo un Governo di irresponsabili poteva mettere così a rischio la salute dei propri cittadini; accogliere migranti positivi al Coronavirus e smistarli in giro per l’Italia rischiando nuovi focolai è un vero e proprio attentato alla salute pubblica”. Interviene a gamba tesa il deputato e segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, che sulla vicenda sottolinea: “Ben otto dei tredici richiedenti asilo, trasferiti a metà luglio a Pettorano sul Gizzo (Aq), sono risultati positivi al tampone per il Covid 19. Una provincia, quella aquilana, che per mesi è riuscita a difendersi dall’epidemia e che oggi viene messa in pericolo da un Governo inadeguato e pericoloso. Abbiamo notizia – conclude D’Eramo – dell’arrivo di altri migranti dalla Sicilia che verranno distribuiti in tutto l’Abruzzo, ma la Lega non resterà a guardare, infatti chiedo ufficialmente un intervento del Prefetto e, al contempo, presenterò una interrogazione parlamentare urgente per far luce anche sul sistema di controlli: è inaccettabile che la positività dei migranti sia stata accertata solo grazie all’intervento dell’Asl locale, senza la quale avremmo avuto otto positivi in circolazione a nostra insaputa”.