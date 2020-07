Pettorano sul Gizio, 8 richiedenti asilo positivi al Coronavirus

Positivi al Coronavirus e in isolamento 8 richiedenti asilo del centro di accoglienza di Ponte d’Arce, a Pettorano sul Gizio.

Sono 8 i richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza di Ponte d’Arce, a Pettorano sul Gizio, risultati positivi ai tamponi per il Coronavirus. Gli stessi richiedenti asilo erano risultati negativi ai test sierologici e ora sono in isolamento. Non hanno avuto contatti con i residenti, come precisato dal sindaco Pasquale Franciosa, secondo quanto riportato da ondatv: “Possiamo assicurare che i ragazzi hanno rispettato in pieno la quarantena, tutto secondo protocollo,non hanno avuto contatti con nessuno all’esterno e sono sotto monitoraggio Asl per quanto riguarda le loro condizioni di salute”.

(Immagine di repertorio)