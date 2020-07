L’Aquila, arriva la prima grande ondata di caldo: sole e alte temperature previsioni

Per la settimana prossima previste temperature in deciso rialzo: arriva la prima grande ondata di caldo di luglio.

“L’inizio della nuova settimana coinciderà anche con il prologo della prima vera ondata di calore di questo luglio 2020, fino ad adesso trascorso senza eccessi termici”. Lo spiegano da Meteo Aquilano, sottolineando: “L’elevazione di un vasto promontorio anticiclonico di estrazione sub-tropicale sul bacino centrale del Mediterraneo relegherà le grandi perturbazioni atlantiche alle alte latitudini europee, garantendo diffusa stabilità atmosferica”.

Perciò, “avremo tanto sole e gli annuvolamenti pomeridiani sui rilievi saranno sporadici e non daranno luogo a precipitazioni degne di nota. Anche le temperature aumenteranno progressivamente nel corso dei giorni, fino a superare abbondantemente le medie del periodo. Non mancheranno picchi superiori ai 35-36 gradi. Sarà caldo torrido sulle zone appenniniche (elevate temperature ma con bassi tassi di umidità) mentre aumenterà l’afa lungo le coste, soprattutto nelle ore serali (temperature relativamente contenute ma elevati tassi di umidità). Quanto durerà questa ondata di calore? Molto probabilmente per l’intera settimana”.