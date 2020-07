Coronavirus in Abruzzo, un nuovo caso positivo

L’aggiornamento del 26 luglio sui contagi da Coronavirus in Abruzzo.

Coronavirus, oggi in Abruzzo si registra un nuovo positivo in provincia di Pescara (il totale resta invariato per l’eliminazione di un caso risultato inserito 2 volte); nessun nuovo decesso, 15 ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva), 97 in isolamento domiciliare, dimessi/guariti 2777, attualmente positivi 112, test complessivi 127354.