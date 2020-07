A14, weekend da bollino nero: torna puntuale l’incubo code

Traffico intenso e cantieri, un altro weekend da incubo sulla A14.

Tornano le ormai consuete code nel tratto abruzzese di A14. L’intensificazione del traffico dovuta al weekend estivo e i cronici restringimenti di carreggiata hanno portato già dalla mattinata alle consuete code, in corrispondenza dei tratti interessati da lavori. Sabato Da 1 a 3 chilomentri le code registrate in mattinata, soprattutto tra Vasto Nord e Lanciano, Torano Pescara e Pescara Ovest Francavilla.

La domenica non sta andando meglio, anzi. Anche 20 minuti per brevi tratti di strada tra Silvi Marina e Pineto.

Intanto il presidente Marco Marsilio è tornato a chiedere la realizzazione delle terza corsia, mentre la Lega ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza: “Il Governo deve prendere atto che la situazione in Abruzzo assume sempre più i connotati emergenziali sotto il profilo ambientale, sanitario, di circolazione dei mezzi e per la sicurezza dei cittadini. Il tutto con gravi danni per l’economia ed il turismo delle zone interessate”.

(Immagine di repertorio)