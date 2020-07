Parto indolore ad Avezzano, Genovesi: “Promessa mantenuta”

AVEZZANO – Conferenza stampa della Lega sull’attivazione del parto indolore. Tiziano Genovesi: “Promessa mantenuta, i disfattisti hanno rovinato la Marsica”.

“Qualcuno in questo periodo ha fatto il disfattista, dimenticando di dire che il lavoro che ha sbloccato il parto indolore all’ospedale di Avezzano, è totalmente della Lega, nato durante la campagna elettorale alle regionali del febbraio scorso con le nostre proposte. Ci sono gli atti che lo dimostrano”. Così il candidato sindaco della Lega alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, rivendica la paternità dell’azione che ha portato nei giorni scorsi la Asl provinciale dell’Aquila ad annunciare l’attivazione, nel prossimo mese di settembre, del servizio di parto indolore nel reparto di Ginecologia. La netta presa di posizione, seguita ai comunicati stampa di altre forze politiche “che si sono autoassegnati la medaglia”, c’è stata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio nella sede elettorale dello stesso 40enne imprenditore, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, della Lega, e del consigliere regionale salviniano Simone Angelosante, medico e sindaco di Ovindoli.

“Oggi c’è chi fa campagna elettorale con il lavoro altrui. Chi lo fa dimostra il suo scarso spessore politico, facendo ‘copia e incolla’. Sono gli stessi che sedevano nel comitato ristretto dei sindaci ai tempi della Giunta regionale di centrosinistra mentre la Marsica veniva depauperata. Dimenticano di dire che loro erano seduti nell’organismo che fa la programmazione e dà indicazioni politiche”, ha sottolineato Genovesi.

Sul tema è intervenuto con toni decisi anche Angelosante: “L’assessore Verì sa bene quanto le ho rotto le scatole. È un anno che ci stiamo lavorando perché lo avevamo promesso in campagna elettorale: se a settembre si farà è grazie al nostro lavoro, non perché qualcuno ha fatto un articoletto sulla stampa. Si farà perché c’è stata la programmazione del personale con concorsi e assunzioni. In Marsica c’è poco da fare con i disfattisti, chi lo fa, lo fa per amore di parte: la situazione che abbiamo ereditato da coloro che fanno i disfattisti è vergognosa, se qualcuno ha tagliato i servizi a Pescina e Tagliacozzo non è stato certo questo Governo regionale. Se qualcuno non ha fatto concorsi per primari all’ospedale di Avezzano, non è certo per colpa di questo governo regionale. La Lega ha a cuore la Marsica e con Genovesi sindaco lo dimostrerà ancora di più”.

Nell’occasione, l’assessore Nicoletta Verì ha annunciato annunciato: “Avezzano avrà un nuovo ospedale che sarà confermato di primo livello: sarà l’ospedale della Marsica ed avrà 228 posti letto, i fondi necessari, 83 milioni di euro, sono stati svincolati”. La Verì ha anche presentato un mini piano per il “vecchio” nosocomio: l’imminente potenziamento della terapia intensiva, nell’ambito del riordino della rete Covid-19: si passerà da 6 a 14 posti letto con due milioni di investimento, poi la realizzazione di bagni più vicini alla stanze dei ricoverati, a partire dal reparto maternità, e un intervento al Pronto soccorso. “Abbiamo presentato i due dg nominati di recente che si affiancano ai due manager al lavoro dal settembre scorso, negli incontri ho ribadito che si deve dare impulso a concorsi ed assunzioni, in tal senso voglio ricordare che una settimana dopo che ho assunto la carica, ho firmato il via libera a 280 assunzioni. Quello di Avezzano – ha assicurato la Verì – resterà un ospedale di primo livello, con tutti i reparti necessari. Grazie alla rete Covid, che abbiamo presentato tra le prime otto regioni italiane, il nosocomio potrà beneficiare di circa due milioni di euro: 1,385 per il potenziamento della terapia intensiva, che passerà da 6 a 14 posti, e 854.208 euro per la sub-intensiva. Entro tre mesi la rimodulazione sarà operativa: a questo si aggiungeranno i fondi per ristrutturare il Pronto Soccorso. Sul nuovo ospedale, la Verì è stata chiara: “È fondamentale che diventi una realtà in grado di abbracciare tutto il territorio marsicano. Avrà 228 posti letto, di cui 150 per le specialità di base, 51 per la media assistenza, 12 per l’alta assistenza e 14 per la terapia intensiva e sub. Dei 228 posti 208 saranno per degenze ordinarie, 20 per il day surgery. A ottobre, quando presenteremo la nuova rete ospedaliera, avremo un quadro chiaro delle tempistiche. È importante, però, sapere che i soldi ci sono, sono sbloccati e la Regione sostiene con forza questo progetto. Le opposizioni ci attaccano ma la Lega e il Centrodestra hanno lavorato per rimettere a posto le tante negatività ereditate e poi programmato per migliorare la offerta sanitaria con azioni e progetti concreti”.

Infine, in merito all’emergenza Covid, l’assessore ha sottolineato: “Il virus è ancora in giro, bisogna quindi tenere la guardia alta. La Regione ha risposto in maniera efficace. Siamo tra le prime in Italia per questo. Abbiamo evitato grandi focolai attraverso procedure specifiche, soprattutto negli ospedali e nelle Rsa, evitando contagi attraverso la gestione di percorsi specifici separarti per pazienti e in riferimento all’ingresso di parenti e amici. All’inizio dell’emergenza non arrivavamo a 70 posti letto di terapia intensiva, tutti occupati da pazienti con patologie di alta complessità. Quando abbiamo dovuto triplicarli abbiamo messo in atto una sinergia tra Asl e in poco tempo ci siamo riusciti”.