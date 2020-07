Lega L’Aquila, il percorso di ascolto parte dal Gran Sasso

Lega L’Aquila, iniziato dal Gran Sasso il percorso di ascolto in città.

“È iniziato da Fonte Cerreto – scrivono i responsabili della Lega Aquilana – il percorso di ascolto sul territorio. Mentre è al lavoro la task force che si occuperà del Gran Sasso in seguito alla visita dell’Eurodeputato Casanova, ieri siamo stati insieme agli operatori turistici, guide, albergatori e ristoratori della montagna. Abbiamo ascoltato e recepito quali debbono essere, per loro, le misure più urgenti sulle quali lavorare per conciliare ambiente e sviluppo turistico. Oggi proseguiremo il nostro percorso con il secondo appuntamento insieme ai commercianti del centro storico“.