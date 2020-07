L’Aquila: sabato tempo variabile e fresco, domenica giornata stabile e gradevole previsioni

L’Aquila – La prima parte del weekend risentirà ancora del passaggio di un nucleo depressionario, che nella giornata di venerdì sorvolerà le regioni centro-settentrionali. Nubi sparsi, qualche rovescio isolato e temperature in calo accompagneranno il nostro Sabato. Da Domenica, invece, la configurazione barica cambierà radicalmente sul bacino centrale del Mediterraneo. Un vasto campo anticiclonico proteggerà la nostra penisola dalle grandi perturbazioni atlantiche. Avremo tempo stabile e temperature in aumento.

La giornata di sabato inizierà con cielo poco nuvoloso per la presenza di qualche nube sparsa. Nel corso delle ore si formerà nuvolosità a sviluppo verticale sui rilievi principali, che potrebbe dar luogo a qualche rovescio o temporale nelle ore pomeridiane. Tempo in deciso miglioramento in serata con ampi spazi di sereno.

Temperature in calo, sia nei valori minimi (+9/+13°C) che in quelli massimi (+25/+29°C). Venti deboli, al più moderati, da ovest.

La giornata di domenica vedrà cielo sereno o al più poco nuvoloso al mattino e in serata. Nelle ore centrali del giorno gli annuvolamenti pomeridiani sui rilievi saranno sporadici e difficilmente daranno luogo a qualche isolato rovescio.

Temperature minime stazionarie (+9/+13°C), massime in aumento (+27/+31°C). Venti deboli/moderati da nord al mattino, di direzione variabile altrove.

L’inizio della nuova settimana godrà di stabilità atmosferica e di temperature in progressivo rialzo oltre le medie del periodo. Non mancherà la consueta formazione di nubi pomeridiane sui rilievi ma con bassa probabilità sarà associata a qualche isolato e breve rovescio.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)