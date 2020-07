FdI si rafforza, nuove adesioni dalla Valle Roveto

POLITICA – FdI cresce: nuove adesioni al partito di amministratori della Valle Roveto.

Nella sala convegni del castello Piccolomini di Balsorano, il partito presieduto da Giorgia Meloni si è riunito ieri per un convegno sulle aree interne a cui hanno preso parte il presidente della Regione, Marco Marsilio, l’assessore regionale con delega alle aree interne, Guido Quintino Liris, il sindaco dell’Aquila e commissario provinciale FdI, Pierluigi Biondi, il coordinatore regionale Fdi, Etelwardo Sigismondi, e la vice coordinatrice provinciale FdI con delega alla Marsica, Benedetta Fasciani. Durante il convegno, il commissario Biondi ha annunciato l’adesione a Fratelli d’Italia di diversi amministratori della Valle Roveto.

Si tratta di Antonella Buffone (sindaco del comune di Balsorano), Gianni Valentini (vice sindaco del comune di Balsorano), Enrico Fantauzzi, (assessore del comune di Balsorano), Tina Sucapane (vice sindaco del comune di Collelongo), Pierluigi Oddi (vice sindaco del comune di Civitella Roveto), Marcello Blasetti (vice sindaco del comune San Vincenzo Valle Roveto), Orazio De Meis (assessore del comune di Capistrello).

“Il partito – è spiegato in una nota – si sta aprendo a nuove esperienze, selezionando coloro che quotidianamente lavorano per uno sviluppo armonico e prospettico dei territori. I nuovi ingressi testimoniano l’attrattività di Fratelli d’Italia e l’impegno che i dirigenti stanno mettendo in campo per la sua crescita. Un rafforzamento testimoniato dalla presenza sempre più capillare di suoi rappresentanti all’interno delle istituzioni. FdI è una formazione pronta a offrire, dal piccolo Comune a Palazzo Chigi, una proposta di governo seria e credibile ed è molto attenta ad accogliere esclusivamente quanti si riconoscono nel suo progetto di cambiamento”.