Daniele Silvestri chiude l’edizione 2020 dei Cantieri dell’Immaginario

L’AQUILA – Sabato 25 luglio si chiude l’edizione 2020 dei Cantieri dell’Immaginario. Concerto di Daniele Silvestri con “La cosa giusta tour”.

Si annuncia un tutto esaurito per l’evento conclusivo dei Cantieri dell’Immaginario, la rassegna promossa dal Comune dell’Aquila e coordinata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, nel quale, oltre a Daniele Silvestri, saliranno sul palco i sette eccezionali musicisti della sua band al completo: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).

“Ebbene sì. Si suona. Con serietà ovviamente, – scrive Daniele Silvestri sulle sue pagine social – ma anche con entusiasmo, con attenzione ma con coraggio, con pudore ma con energia… in questa strana estate… si suona! Quasi impossibile immaginarlo anche solo un mese fa. E sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo. Sarà una sfida. E proprio per questo sarà forse più emozionante, probabilmente irripetibile. Fatto sta che non vedo l’ora. Continuamente ci chiediamo, nel ritrovare o nel rinnegare certi comportamenti, quale sia davvero #lacosagiusta. Cose che davamo per scontate fino a pochi mesi fa dubitiamo possano tornare mai più, oppure diventano improvvisamente emozionanti (ri)conquiste. E ora anche la musica dal vivo tra queste. E ringrazio chi ci ha creduto e non si fermato davanti agli ostacoli”.

Nel rispetto delle norme di prevenzione per il contagio da COVID-19, per accedere agli spettacoli in cartellone occorre presentare il biglietto stampato dal sito www.cantieriimmaginario.it oppure da www.i-ticket.it, il costo del biglietto è di Euro 10,00.

Non si potrà effettuare servizio di botteghino in loco e si potrà accedere ai luoghi di spettacolo un’ora prima dell’orario d’inizio indicato.

SI RICORDA CHE È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA PER PARTECIPARE AGLI EVENTI. Invitiamo tutti gli spettatori a rispettare le norme per la prevenzione del contagio, buon divertimento e appuntamento al prossimo anno!