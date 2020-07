70 migranti in Abruzzo, 18 in provincia dell’Aquila

Previsto l’arrivo di 70 migranti in Abruzzo, di cui 18 nella provincia dell’Aquila.

Questi sarebbero i numeri della ripartizione per l’Abruzzo successivamente agli sbarchi degli ultimi giorni sulle coste siciliane.

Negli ultimi giorni sono arrivati circa 1328 migranti sulle coste della Sicilia. Uomini, donne e bambini che hanno affrontato viaggi ai limiti della dignità.

Come riporta Il Centro, a breve si conoscerà la destinazione. Anche alla luce dell’emergenza Covid le procedure sono stringenti per evitare eventuali focolai e contagi e le prefetture stanno lavorando molto in questi giorni per definire la situazione.

Smentita intanto dalla Prefettura dell’Aquila la notizia circolata sui media locali che i migranti destinati alla provincia dell’Aquila saranno collocati nei moduli del Progetto Case sfitti.

(La foto allegata all’articolo è di repertorio)