Traforo Gran Sasso, il georadar per le verifiche sulla struttura

L’AQUILA – Verifiche sperimentali in una delle gallerie del Gran Sasso. Utilizzato un georadar.

Avviate le verifiche sperimentali all’interno di una delle gallerie del Traforo del Gran Sasso. Con l’uso di georadar verrà analizzata la struttura ed in particolare la calotta in calcestruzzo armato delle gallerie.

Hanno lavorato tutta la notte tecnici di alcuni laboratori specializzati e di Strada dei Parchi sotto la guida del dirigente del MIT, Placido Migliorino e la supervisione dell’Università di Chieti-Pescara.

Era presente anche Riccardo Mollo, Amministratore Delegato della Concessionaria di A24 e A25.

Intanto è stata disposta la chiusura della tratta autostradale Assergi – San Gabriele/Colledara, con il seguente calendario e modalità:

• dalle ore 22:00 del giorno 23 luglio alle ore 06:00 del giorno successivo sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale San Gabriele/Colledara – Assergi, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione AQ/A25/RM; per i veicoli provenienti da Teramo, e diretti verso AQ/A25/RM, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo Svincolo di San Gabriele/Colledara. Per il traffico proveniente da Teramo di lunga percorrenza si consiglia di usufruire dell’autostrada A14 e A25, in alternativa si consiglia di fruire della SS 80 per il Valico delle Capannelle dallo Svincolo di Basciano.

• dalle ore 22:00 del giorno 24 luglio alle ore 06:00 del giorno successivo sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – Colledara/San Gabriele, limitatamente alla carreggiata est con direzione TE;

per i veicoli provenienti da AQ/A25/RM, e diretti verso Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Assergi. Per Teramo si consiglia di uscire allo Svincolo de L’Aquila Ovest usufruendo della SS80 per il Valico delle Capannelle e proseguendo sulla SS150 per immettersi in autostrada A24 allo Svincolo di Basciano (percorso fruibile ma disagevole); per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare l’autostrada A25 Torano – Pescara per proseguire sull’A14 in direzione Giulianova/Teramo.