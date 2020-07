Profumeria Equivalenza, approda a L’Aquila il marchio spagnolo ecobio

La profumeria Equivalenza sbarca a L’Aquila: arriva in città il marchio spagnolo ecobio con 280 punti vendita in Italia.

Il punto vendita aquilano di Equivalenza aprirà i battenti sabato 25 luglio su Corso Vittorio Emanuele 101.

Dietro questa nuova realtà imprenditoriale Sebastian Jurubescu e la moglie Iana. Insieme hanno già due negozi dello stesso marchio, uno a Teramo, nel centro commerciale Gran Sasso e l’altro a Pescara.

“Vogliamo far conoscere il brand Equivalenza in tutto l’Abruzzo. Si tratta di un marchio giovane, nato nel 2011 e con prodotti di ottima qualità”, spiegano i due giovani al microfono del Capoluogo.

“Si tratta di profumi e cosmetici certificati e non testati sugli animali e di natura vegetale. Sarà possibile acquistare le fragranze alla spina, ricaricando le confezioni per un approccio con l’ambiente più eco e green”.

“L’impegno per l’ambiente è nel dna del marchio Equivalenza. Questo impegno ha sostenuto il nostro modello di business fin dall’inizio, attraverso la vendita di fragranze sfuse. Ci impegniamo costantemente per trovare soluzioni sostenibili in ogni segmento di prodotto che sviluppiamo. Un punto di partenza che è anche il nostro futuro”.

“Speriamo di costruire anche all’Aquila un rapporto di fiducia con i nostri clienti, offrendo loro soluzioni personalizzate in un ambiente confortevole ed accogliente”, concludono.

All’interno del punto vendita Equivalenza non ci saranno solo profumi e cosmetici ma anche prodotti per la casa, candele aromatizzate, gel, creme e saponi per la pulizia del corpo.

Uno sconto speciale anche per i clienti di Equivalenza a L’Aquila: