L’Aquila, 250mila euro per la ripavimentazione di via Vetoio

Strade, lunedì cominciano i lavori per la ripavimentazione di via Vetoio a L’Aquila.

Lunedì 27 luglio cominceranno i lavori di ripavimentazione di via Vetoio. Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle opere pubbliche, Vittorio Fabrizi. Per questa ragione, con ordinanza, è stato disposto il restringimento della carreggiata di via Vetoio alla corsia in entrata verso l’ospedale San Salvatore (partendo da via Paolo Borsellino) dalle 6 di lunedì. Fino al 7 agosto, la circolazione sarà regolamentata dai movieri della ditta incaricata delle opere dalle 6 alle 17, mentre dalle 17 alle 6 sarà attivo un semaforo per garantire la sicurezza della viabilità.

“È un progetto a cui tenevamo molto – hanno spiegato Biondi e Fabrizi – in quanto il volume del transito veicolare su quella strada è particolarmente sostenuto, per via della presenza dell’ospedale e del polo universitario di Coppito. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’attuale assessore regionale Guido Liris che, quando era vice sindaco e assessore comunale, ebbe l’idea di avviare questo progetto comprendendone l’importanza. Questo primo intervento – hanno precisato sindaco e assessore – servirà anche per la sistemazione del ponte che si trova all’inizio della strada, con la sostituzione dei giunti e contestualmente verrà preparato il lavoro per l’asfaltatura. Successivamente, si procederà con la nuova pavimentazione di tutta l’arteria, comprese le rampe laterali, in modo tale da restituire ai cittadini una via strategica in condizioni ottimali e ponendo fine a una situazione di disagio che perdurava da troppo tempo”.

L’importo complessivo dell’intervento di ripavimentazione ammonta a circa 250mila euro.