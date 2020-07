Bagno, la grande incompiuta: Via La Costa

L’AQUILA – A #dilloalcapoluogo la lettera aperta di un residente della frazione di Bagno sulla “grande incompiuta”, via La Costa.

“Sono Giuseppe Bucci un abitante della frazione di Bagno, le scrivo per un annoso problema, il completamento di una strada, tale via La Costa“. Così uno dei residenti del quartiere in una lettera aperta al sindaco Pierluigi Biondi. “Questa strada anticamente era il passaggio che portava il popolo di Bagno Grande e Bagno Piccolo ai terreni giu nella piana dove ora chiamiamo “rettilineo di Bagno”; la nuova espansione abitativa avvenuta dagli anni ’70 ad oggi a portato al crearsi, sotto la collina dove sorge Bagno Piccolo, di un nuovo nucleo abitativo che chiamiamo Lilletta o Cominio. Questo abitato è attraversato dalla predetta Via la Costa, che salendo ad un certo punto si interrompe per lasciare spazio ad un tratto di strada sterrato e coperto di vegetazione; questa strada proseguendo risale la collina e si ricongiunge con il pezzetto asfaltato che scende da Bagno Piccolo, appunto”.

“Il pezzo sterrato in questione – segnala il residente – non è neanche un km, ma sorge la domanda spontanea… sarebbe il caso di collegare la parte vecchia del paese con la nuova espansione? Sì, anche per uno sviluppo più omogeneo del territorio residenziale. Purtroppo qualche hanno fa l’amministrazione comunale ha deciso di asfaltare alcune strade campestri del nostro territorio, lasciando in sospeso questa piccola opera, a parer mio neanche costosissima, non so per quale motivo; io spero che lei e l’assessore deputato abbiate tempo e modo di interessarsi alla cosa”.

“Ho segnalato ad assessori e consiglieri anni fa, avendo risposte positive ma poi cadute nel vuoto totale. Negli anni ’80 e ’90 si sono svolti dei lotti di lavoro per questa strada, la realizzazione di via degli Orti, sotto a Bagno Piccolo che termina nel vuoto e l’allargamento della stessa via la costa partendo da via marsicana, ma poi la parte che unisce le due è caduta nell’oblio piu totale. Mi rendo conto che sembra anacronistico stare qui a segnalare una strada ma veramente potrebbe dare un impulso al paese di Bagno aprendolo a una viabilità piu fluida e dinamica”.