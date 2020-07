Via Aldo Moro, auto alla massima velocità

Via Aldo Moro, auto che sfrecciano alla massima velocità. Viabilità sempre più pericolosa.

L’allarme arriva da un lettore che si è rivolto alla rubrica Dillo al Capoluogo per denunciare come, “in via Aldo Moro le macchine sfrecciano ad altissima velocità non curanti dei pedoni e delle altre macchine”.

Via Aldo Moro, allarme velocità: la denuncia.

“Voglio segnalare nuovamente, cosa già fatta anche lo scorso anno, senza alcun riscontro da parte delle amministrazioni, la presenza di una macchina bianca di media grandezza che percorre viale Aldo Moro a folle velocità per un paio di volte facendo brusche frenate nei pressi della curva all’altezza di via della Conduttura”.

“Ciò accade già da alcune sere e sempre più o meno verso le ore 22; considerato che il viale è ad alta densità residenziale, il pericolo è ancora maggiore poiché percorso anche da pedoni, oltre alle altre auto regolarmente in transito”.

“Per noi residenti di via Aldo Moro non c’è pace. Gli automobilisti sfrecciano quotidianamente a velocità folle lungo tutta la strada”.

“Dopo qualche giorno di pausa, oggi all’incirca verso le 12, nuovamente si è sentita una folle corsa con annessa frenata (questa volta ripetuta e prolungata)sempre all’altezza di via della Conduttura. Inoltre tale episodio, con le stesse modalità, si è verificato qualche minuto fa”.

Da qui l’appello a una maggiore responsabilità e senso civico. “Ora io chiedo, ma é possibile che questa strada debba essere quotidianamente fonte di pericolo e non si debbano prendere severi provvedimenti?”.

