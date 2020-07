Tiziano Genovesi, istituirò l’assessorato all’Agricoltura

AVEZZANO – Il candidato sindaco della Lega, Tiziano Genovesi, si impegna ad istituire un assessorato specifico per l’Agricoltura. La conferenza stampa con il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente.

L’Agricoltura al centro della conferenza stampa di questa mattina presso la sede della Lega ad Avezzano, con il candidato sindaco Tiziano Genovesi e il vice presidente della Giunta Regionale, Emanuele Imprudente, che ha sottolineato il ruolo centrale del Fucino nel PSR, in un’inversione di marcia con la costa: “14 miolioni di euro del PSR alla Marsica. Il Fucino da solo ha preso molto più dell’intera provincia di Chieti o di Pescara stessa. Un dato di soddisfazione per il territorio Marsicano, rispetto alla ricaduta economica del PSR. Un’inversione di tendenza assolutamente straordinaria“. Dal canto suo, Genovesi ha dichiarato: “Istituirò l’assessorato all’Agricoltura, con una delega singola e specifica”.

“La Regione – ha sottolineato Imprudente – si deve impegnare su tre elementi: Agricoltura, Ambiente ed elemento cittadino. Sulla realizzazione dell’impianto irriguo del Fucino ci giochiamo una partita di comunità che va della credibilità dell’intera regione. Il crono programma va avanti e siamo all’apertura delle buste per individuare i tecnici per lo studio progettuale. Poi serviranno le autorizzazioni relative. La figura del sindaco di Avezzano sarà fondamentale”.

Inoltre, “il sistema depurativo ha un bilancio di 23 milioni di euro di interventi, alcuni dei quali sono già progettati, altri ancora no. La risorsa idrica potrà così finalmente fare un grande salto di qualità con gli interventi in agenda. L’elemento cittadino è il terzo elemento fondamentale per lo sviluppo della città di Avezzano: parco Torlonia, Il Casino di Caccia, la ristrutturazione del Palazzo Torlonia (dove il soggetto attuatore è lo stesso comune di Avezzano) i Cunicoli di Claudio. Città territorio: Avezzano deve tornare ad essere centrale per le politiche agricole dell’intera Marsica”.

“Le politiche agricole – ha sottolineato Genovesi – sono al centro della filiera perfetta: comune, regione, con l’Assessore all’Agricoltura Imprudente, e Governo. Le ultime amministrazioni non hanno dato importanza a questo comparto, come sindaco il primo atto che farò sarà rimettere la delega dell’Agricoltura. Istituiró l’assessorato alle Politiche agricole come unico assessorato che abbia energie ed impegno specifici per poter avere il ruolo centrale che merita. Abbiamo recuperato e stanziati molti fondi nella marsica con il vice presidente della Regione Abruzzo, il Psr gioca un ruolo centrale nell’economia agricola Fucense. Farò da pungolo all’assessore Imprudente affinché possiamo girare l’Italia e l’Europa per individuare imprenditori interessati a venire ad investire qui ad Avezzano nella trasformazione del prodotto agricolo, portando posti di lavoro e ricchezza”.