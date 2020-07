L’Aquila, arriva Giorgia Meloni

L’AQUILA – A fine luglio “visita” di Giorgia Meloni in città a sostegno del sindaco Pierluigi Biondi.

Pierluigi Biondi probabilmente tenterà di far trovare “tutto risolto” per il 31 luglio, quando a L’Aquila arriverà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Ma se così non sarà, il messaggio agli alleati è chiaro: il partito, dal livello nazionale in giù, è schierato fermamente con il sindaco Pierluigi Biondi (anche se c’erano pochi dubbi in proposito) in questa crisi estiva aperta dalle dure parole del capogruppo leghista in Consiglio comunale, Francesco De Santis, e “timbrata” con il ritiro delle deleghe agli assessori della Lega, almeno a quelli “politici”, Ferella e Taranta.

Le manovre di riconciliazione al momento appaiono complesse, chissà che la mossa di Giorgia Meloni sblocchi la situazione. D’altra parte, al contrario di Matteo Salvini, Giorgia Meloni non è apparsa molto in Abruzzo nel periodo post Covid, quindi sarà difficile considerarla una semplice visita “di cortesia” in vista delle amministrative di settembre. Anche perché sul tavolo c’è la difficile situazione del partito ad Avezzano, che rischia di indebolire la proposta di Tiziano Genovesi della Lega.