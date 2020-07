Passerella con vista panoramica su Ponte Sant’Apollonia, la proposta Unirest

L’AQUILA – Nel project financing da 33 milioni di euro per il Ponte Belvedere presentato da Unirest previsto anche un progetto per il Ponte Sant’Apollonia.

Era passato un po’ in sordina rispetto al progetto del Ponte Belvedere, ma il project financing presentato da Unirest prevedeva anche un progetto riguardante il Ponte Sant’Apollonia. La settimana scorsa una determina dirigenziale ha bocciato il project financing, anche se all’azienda non è stato comunicato ancora nulla.

Ad ogni modo, in quel progetto di riqualificazione di via XX Settembre, era previsto anche il miglioramento sismico del Ponte Sant’Apollonia e la realizzazione di una passerella pedonale in legno con vista panoramica e aperture per l’affaccio sul prospetto dell’antico ponte in muratura.

“Consolidando e mettendo in sicurezza dal punto di vista sismico il Ponte – spiega Eleonora Laurini di Unirest a IlCapoluogo.it – avevamo pensato di affiancarci una passerella pedonale, anche perché al momento non c’è modo di ammirarlo. La passerella è progettata in struttura leggera di legno, con aperture che consentano di affacciarsi e ammirare la parte architettonica del ponte e il paesaggio. Questo avrebbe permesso di allargare la strada, eliminando la parte del marciapiede e rendendo la passerella a uso esclusivo di pedoni”.