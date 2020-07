Emergenza Poesia, Ironia e disperazione

Avanti! Si accendano i lumi

nelle sale della mia reggia

Signori! Ha principio la vendita

delle mie idee.

Avanti! Chi le vuole?

Idee originali

a prezzi normali.

Io vendo perché voglio

raggomitolarmi al sole

come un gatto a dormire

fino alla consumazione

de’ secoli! Avanti! L’occasione

è favorevole.

Non ve ne andate, non ve ne andate;

vendo a così poco prezzo!

Diverrete celebri

con pochi denari.

Pensate: l’occasione è favorevole!

Non si ripeterà.

Oh! non abbiate timore di offendermi

con un’offerta irrisoria!

Che m’importa della gloria!

E non badate, Dio mio, non badate

troppo alla mia voce

piangevole!

“Bando” di Sergio Corazzini

Spesso è nelle cosiddette esperienze poetiche minori che si cela un humus culturale ed umano ricco e vivace. Come nel caso di una delle voci crepuscolari più tenui, quella di Sergio Corazzini, il quale nacque a Roma nel 1886 ed ebbe una vita intensa ma breve, poiché morì di tisi poco più che ventenne. Nel suo piccolo dramma esistenziale, in cui aleggia la desolazione del non saper poetare ma solo morire (“Perché tu mi dici: poeta?/Io non sono un poeta…/Io non so, Dio mio, che morire”), fondò anche una rivista con un gruppo di giovanissimi, “Cronache latine”. In questo suo testo compare l’ironia su un fondo di disperazione.

Del resto, da “crepuscolare”, Corazzini trasmette con la fatica anche il sorriso e con il suo spirito dissolvitore

si rifugia in una poesia dalla musicalità familiare, nascondendo la sua rinunzia dietro argute punte poetiche

in rima baciata.