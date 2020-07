Centri estivi L’Aquila, tamponi per gli operatori

Centri estivi aquilani, partiti i tamponi sugli operatori nelle strutture che ne hanno fatto richiesta.

Lo rende noto il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“Sono partiti i tamponi agli operatori delle strutture che ne hanno fatto richiesta. Al momento gli esiti sono tutti negativi. Famiglie, bimbi ed educatori sono al sicuro grazie all’accordo con Dantelabs, una risorsa per L’Aquila”.

Nei giorni scorsi si sono verificati alcuni casi di positività in diverse strutture in Italia. A risultare positivi al coronavirus non solo gli operatori ma anche bambini.

Dante labs ha messo a disposizione tamponi gratuiti per gli operatori dei centri estivi dell’Aquila.