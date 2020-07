Per i Pasticci di Ale una buonissima torta con farina integrale e carote gialle.

Questa è la ricetta di una torta super genuina, facile da realizzare e dal gusto molto delicato.

È ideale per la prima colazione e, insieme alla spremuta di arance (qualità Valencia, quelle primaverili…davvero deliziose), é imbattibile. E poi, per realizzarla, potete farvi aiutare dai bambini che adoreranno rompere e sbattere le uova, trasportare la farina qua e là e travasare gli ingredienti!

Unico effetto collaterale…dovrete pulire più del solito.

Ingredienti:

– 170 gr di farina integrale

– 30 gr di amido di mais

– 2 uova

– poco meno di 1/2 bicchiere di latte

– 1 cucchiaio di olio evo

– 3 cucchiai di miele di acacia

– 3 carote gialle

– 1 bustina di cremor tartaro o lievito per dolci

Pulite accuratamente le carote; quindi grattugiatele.

Lavorate con uno sbattitore elettrico le uova con il miele. Una volta che il composto sarà bello spumoso, aggiungete, a mano a mano, tutti gli altri ingredienti, continuando a mescolare, e, in ultimo, il cremor tartaro o il lievito per dolci.

Infornate a 180 gradi fino a cottura (per capire il livello di cottura, infilzate la torta con uno stuzzicadenti. Se questo, una volta estratto, risulterà asciutto..allora la torta sarà cotta!).

Buon appetito.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/06/torta-con-farina-integrale-e-carote.html?view=flipcard