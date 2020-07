Tagliacozzo, incendio in località Camerata

TAGLIACOZZO – Vigili del fuoco e Protezione civile in azione per un incendio divampato in località Camerata.

Nel primo pomeriggio un incendio è divampato in località Camerata, a Tagliocozzo. Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno danneggiato vegetazione e sterpaglie. Sul posto, i Vigili del fuoco e la Protezione civile che hanno contenuto e domato le fiamme. Al momento la situazione appare sotto controllo, ma i soccorsi sono ancora in attività per evitare che l’incendio riprenda vigore.