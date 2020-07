Ju Parchetto con Noi, via i rifiuti dal parco giochi in via D’Ascanio

L’AQUILA – Prosegue la campagna ecologica dell’associazione Ju Parchetto con Noi. Volontari in azione presso il parco giochi di via Domenico D’Ascanio.

Quattordicesima uscita della campagna ecologica dell’associazione Ju Parchetto con Noi, stamattina i volontari aquilani, sono stati presso il parco giochi in via Domenico D’Ascanio (zona Trony) per un intervento di rimozione dei rifiuti.

L’appello è al rispetto di un luogo che, seppur ormai abbandonato, ha bisogno dell’impegno di tutte le persone che lo frequentano, affinché resti quantomeno in buono stato di pulizia: “Questa è una ripartenza sì, ma solo in ambito ecologico, perché noi non ci siamo mai fermati cercando di renderci sempre ‘utili dove necessario’ e durante la quarantena molte famiglie hanno avuto bisogno del supporto da parte del volontariato”.

Gli organizzatori ringraziano, Greenpeace – Gruppo locale L’Aquila presente oggi, i volontari Diana e Luca e l’ASM che si occuperà dei rifiuti raccolti.