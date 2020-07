Gran Sasso, Erri De Luca sul monte Prena

L’AQUILA – Lo scrittore Erri De Luca “pizzicato” sul monte Prena.

L’Abruzzo si conferma attrattore di turisti da ogni parte d’Italia, soprattutto in questa estate delle “distanze” dove i piccoli borghi e le montagne sembrano farla da padrone. Non è una novità, però, la passione per la montagna dello scrittore Erri De Luca, né la sua presenza su un territorio a cui sembra particolarmente legato.

Dopo aver presentato il suo libro La parola contraria presso le sale dell’Accademia, Erri De Luca è stato “pizzicato” durante una salita al monte Prena, quindi questa volta per motivi puramente “personali”.

Immancabili le foto di rito, per i tanti estimatori che lo hanno riconosciuto, tra cui la signora Angelamaria Tresca, che ha postato la foto sulla sua pagina Facebook.