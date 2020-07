Danneggiato il defibrillatore a Piazza Palazzo.

Il defibrillatore era già stato imbrattato a giugno e successivamente ripulito.

Lo rende il presidente dell’associazione Azimut, Alessandro Maccarone.

“Ancora una volta è stato danneggiato il #defibrillatore che abbiamo installato a Piazza Palazzo. Fatico a comprendere quale sia il divertimento a spaccare il vetro di un bene di tutti, che per di più salva vite. Non fate un danno a noi, ma a voi stessi e alla nostra città. Fatela finita! PS. Siamo già attivi per la manutenzione. Non ci fermate!”.