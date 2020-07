Vieni ad Aielli: un video, tanti sorrisi e mille colori dal Borgo Universo

Gli occhi ammirati dei visitatori, i sorrisi dei bambini, i giovani e i loro momenti in compagnia, gli scherzi, il lavoro della terra, la quotidianità che cambia ogni giorno. Aielli raccontata in cinque minuti di musica, arte e sorprese dai suoi abitanti, sullo sfondo dei murales che l’hanno resa un museo contemporaneo a cielo aperto.

C’è tutto nel video promozionale che lancia l’edizione 2020 di Borgo Universo ad Aielli. Una produzione a cura di www.impressione.net, con la collaborazione di 150 aiellesi, tra adulti e bambini.

Un’iniziativa ideata da Domenico Di Natale, realizzata con la collaborazione di Vittoriano Palerma. Sei giorni di lavoro e di divertimento per raccontare la propria terra e un paese che, negli ultimi anni, ha riscoperto le sue bellezze coniugandole a una modernità fatta di colori su cemento: perché il turismo, se scopri la chiave giusta, poi arriva.

Una manifestazione che ha portato il paese marsicano sulle cronache nazionali. Partendo dal murale di Fontamara, arrivando a quello della Costituzione italiana, articolo per articolo, scritta sui muri di Aielli.

Hanno fatto il giro del mondo, ad esempio, foto e selfie postati con lo sfondo del murale geometrico e multicolor di Okuda San Miguel, in occasione di Borgo Universo 2019. Quest’anno Aielli si arricchirà di altri 4 murales, già in fase di realizzazione.

Foto 3 di 5









Mentre scorre la vita nel piccolo borgo di Aielli, che ha saputo rilanciare un territorio.

“Ci sono tutti gli ingredienti, i murales e i colori, la torre e la natura, la gioia e l’allegria, la spensieratezza e la consapevolezza, e la tenacia che condisce il tutto! Non manca proprio nulla! Mancate solo voi!”

È il lancio a commento del video, che in due giorni sta già spopolando in quanto a visualizzazioni e condivisioni. Arte, culture diverse, tradizione: tutto si sposa con armonia nel contesto unico di Aielli, dove il telescopio della Torre delle Stelle può anche diventare osservatorio per scene tra i vicoli del borgo.

Aielli ‘Ombelico del Mondo’, o quantomeno della Marsica, chiamata a seguire l’esempio di saper reinterpretare i suoi caratteristici punti di forza in chiave moderna. Perché anche le strategie turistiche seguono il passo coi tempi e colorarle, forse, può essere la soluzione per non rimanere indietro.

Vieni, anzi, corri ad Aielli!