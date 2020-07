Parià, in centro a L’Aquila la pizzeria “sta senza pnzier”

“E non ci fermiamo a questo. La stessa cura e attenzione riposta negli ingredienti, viene riservata a ciò che accompagnerà il vostro pasto: da noi troverete un’ampia scelta di birre artigianali, ideate e lavorate dai migliori produttori indipendenti presenti sul territorio nazionale. Con noi scoprirete come la tradizione può ispirare nuovi gusti e nuovi abbinamenti”.

Parià, anche delivery

“Avete mai pensato di gustare una pizza a casa vostra come fosse appena uscita dal forno della pizzeria? Grazie al nostro sistema di delivery e agli innovativi strumenti impiegati per la consegna, garantiamo una qualità dei nostri prodotti a domicilio assolutamente alla pari di quella che troverete nel nostro locale. Abbiamo investito in soluzioni che permettono di mantenere la temperatura di pizze e fritti elevata e costante, durante il tragitto dal nostro locale a casa vostra. La nostra priorità è, infatti, garantire uno standard elevato dei nostri prodotti, a prescindere dal luogo in cui i nostri clienti li gusteranno”.