Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sposi: auguri!

Fiori d’arancio per l’attore avezzanese Lino Guanciale e Antonella Liuzzi: tanti auguri ai neosposi!

Nozze segrete e lontane dai riflettori per Guanciale e Liuzzi a Roma, al Campidoglio, come riporta Noci Gazzettino (il giornale online di Noci, Bari, dove Antonella Liuzzi è nata e cresciuta ndr)

Antonella, da sempre legata al suo paese, si è trasferita a Milano dove lavora come insegnante nei master Bocconi. Proprio lì è avvenuto il primo incontro con l’attore avezzanese.

In una recente intervista per il settimanale Visto, Lino Guanciale non aveva fatto mistero della sua voglia di metter su famiglia: “Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia. Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia – continua l’attore – In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”.

Il grande giorno quindi è arrivato: tanti auguri e tanta felicità a Lino Guanciale e ad Antonella Liuzzi!