Coronavirus Abruzzo, un solo nuovo caso: è del teramano

Coronavirus Abruzzo, i dati aggiornati ad oggi, 19 luglio 2020: è stato registrato un nuovo positivo

Oggi in Abruzzo si registra un nuovo positivo, residente in provincia di Teramo. Nessun decesso. 14 i ricoverati, nessuno in terapia intensiva.

2751 i dimessi/guariti: sono 117 le persone attualmente positive. Test complessivi: 119504.

Coronavirus Abruzzo, il report della Prefettura

Nella giornata di ieri, sabato 18 luglio 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 500 controlli personali, con 168 attività o esercizi controllati.