Chef Mimi, il cocco come alleato nella dieta

Chef Mimi presenta oggi due ricette “super easy”, una dolce e una salata, senza lattosio e con un ingrediente fondamentale e protagonista dell’estate: il cocco!

Lo sapevate che il cocco è un alimento ricco di potassio, zinco, ferro ed apporta un’ottima dose di vitamine del gruppo B,C,E,K,J (quindi un validissimo aiuto naturale per il nostro sistema immunitario, per la pelle e per i capelli).

Attualmente ancora non conosco una persona che mi abbia detto “non mi piace il cocco” per cui, affrettatevi a replicare queste ricette, peraltro alleate della nostra linea!

PORRIDGE AL COCCO

Una ricetta semplicissima da realizzare che vi lascerà grandi soddisfazioni, sia per le vostre colazioni, sia da servire come dessert freddo in queste calde giornate estive, sia per far fare un bel pieno di vitamine ai vostri bimbi!

Gli ingredienti per realizzare il vostro porridge:

• fiocchi di avena integrale

• latte di cocco

• granella di cocco naturale

• On top, per arricchirlo: consiglio dei lamponi o mirtilli freschi e semi di chia

Procedimento:

Mettete in un bicchiere i vostri fiocchi di avena e ricopriteli con acqua a temperatura ambiente (come quantità regolatevi su 30/40 gr di fiocchi per persona e come quantità di acqua tenete presente che dovete arrivare allo stesso livello dei fiocchi messi nel bicchiere) lasciateli poi riposare per almeno 20 minuti, trascorsi i quali vi preparerete a cucinare il porridge.

Prendete un pentolino antiaderente e versate un bicchiere di latte di cocco per ogni porzione di avena, accendete la fiamma (non troppo alta, sarà una cottura piuttosto lenta) e aggiungete subito i fiocchi precedentemente ammollati. Cominciate a girare di tanto in tanto evitando che il vostro composto si attacchi e verso metà cottura aggiungete due cucchiai di granella di cocco per pozione.

Trascorsi 10/15 minuti inizierà a diventare un composto piuttosto cremoso, a questo punto, secondo le vostre preferenze di consistenza potete continuare a farlo cuocere per farlo diventare più o meno denso.

Una volta raggiunta la consistenza desiderata, spegnete la fiamma e lasciatelo riposare per altri 10 minuti.

A questo punto avete due alternative: o lo gustate caldo o lo fate raffreddare (in questo caso consiglio di farlo la sera prima e metterlo in frigo per tutta la notte, se scegliete questa opzione, ricordatevi di non farlo troppo denso ma lasciarlo più acquoso altrimenti risulterà più “duro”).

Qualsiasi sia la vostra scelta, ricordatevi di arricchire il vostro porridge con dei semi di chia e della frutta fresca!

RISO INTEGRALE AL COCCO

La ricetta è originaria del Madagascar, personalmente non vedo l’ora di andarci infatti ogni volta che preparo questa ricetta faccio un viaggio immenso con la mente e inizio a sognare!

Anche qui i passaggi e gli ingredienti sono semplicissimi, ma vi assicuro che una volta che lo realizzerete tutti si domanderanno (e vi chiederanno) come avete fatto a farlo. L’ingrediente segreto che assicura una squisita cremosità al piatto è sempre lui, il cocco!

Ingredienti:

Riso basmati integrale (90 gr per persona), Latte di cocco (attenzione: non intendo il latte di cocco liquido da bere, ma quello cremoso che si può trovare in qualsiasi supermercato abbastanza fornito nel reparto sapori Internazionali)

Procedimento:

Mettete a bollire il vostro riso in acqua (con un pizzico di sale), quando il riso sarà al dente e mancheranno circa 5 minuti per arrivare a cottura ultimata, procedete nell’eliminare l’acqua in eccesso (ne dovrà restare solo un minimo). A questo punto aggiungete il vostro latte di cocco e girare delicatamente con un cucchiaio di legno a fuoco basso. Proseguite nella cottura finchè non sarà effettivamente cotto e a questo punto spegnete e lasciate riposare il vostro riso con un panno pulito (non con il coperchio) per altri 5 minuti.

Trascorso questo tempo girate nuovamente il riso con il cucchiaio di legno e servitelo in accompagnamento ad un bel pesce (ad esempio dei gamberoni alla piastra) o ad un bel petto di pollo al limone.

