Univaq, complimenti a Giulia Francesconi: è la prima laureata in presenza post Covid

ROIO – Si chiama Giulia Francesconi ed è la prima laureata in presenza del dopo Covid ad Univaq: complimenti Giulia!

Sono riprese oggi presso il Dipartimento di Scienze umane (DSU) e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) le Lauree in presenza della sessione estiva dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria.

Un ritorno alla normalità per tanti, dopo un lunghissimo periodo di lezioni on line. Giulia, accompagnata dal suo splendido Golden Oliver ha discusso una tesi sulla durabilità delle strutture in cemento armato.

Nel rispetto delle più recenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, i laureandi ad Univaq possono discutere la propria tesi alla presenza dei propri familiari (un massimo di 4 parenti e amici per ciascun candidato).

La seduta di Laurea presso il DICEAA si tiene nel Polo universitario di Monteluco di Roio, a partire dalle ore 9.00: coinvolti studenti dei Corsi di Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio ed Edile-Architettura per un totale di 19 laureandi.

Nella stessa mattinata a partire nel DSU è prevista la sessione di esame per 16 laureandi di vari corsi magistrali dell’area di Lettere e Filosofia e del Corso di laurea di Progettazione e gestione dei servizi sociali ed educativi, divisi tra due commissioni che si riuniranno rispettivamente nell’Aula Magna “Alessandro Clementi” e nell’Aula 1 G di Palazzo “E. Pontieri” sede del Dipartimento di Scienze Umane, Viale Nizza 14 L’Aquila.

In entrambe le sedute di laurea interverrà il Rettore prof. Edoardo Alesse, che in questo modo intende sottolineare la vicinanza dell’Ateneo a tutti i laureandi, in una Cerimonia con la quale si torna emblematicamente ad una possibile normalità.