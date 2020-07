Pippo Inzaghi a Fossacesia, relax all’ombra dei Trabocchi

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, in vacanza a Fossacesia, ospite del procuratore Donato Di Campli.

La sua presenza non è passata inosservata: come riporta VAsport Inzaghi si sta concedendo qualche ora di vacanza a Fossacesia ospite del noto procuratore nella sua struttura d’élite.

Una stagione da incorniciare, seppure fra gli stop imposti dal Covid, per mister Pippo Inzaghi: il già campione del mondo ha portato il suo Benevento in serie A e inanella risultati positivi. L’ultimo meno di 24 ore fa, contro il Livorno, per 3 a 1.

Un riposo, all’ombra dei Trabocchi, più che meritato.